Yumurtanın faydaları nelerdir? Yumurta

Sevilerek tüketilen yumurtanın insan vücuduna sağladığı faydaları da oldukça fazladır.



Yumurtanın Besin Değeri



Orta boy tavuk yumurtası 50 gr gelmektedir. Yumurtanın içerisinde ise 77 kalori enerji bulunmaktadır. Yüksek oranda bulunan protein değeri 6,5, yağ değeri ise 5,6 gr'dır.



Yumurta içeriğinde aynı zamanda kalsiyum, potasyum, demir ve A vitamini de bulunmaktadır. Yüksek oranda protein içeriği olduğu için protein deposu olarak değerlendirilmektedir. Besleyici ve sağlıklı olması nedeni ile en çok tüketilen besin grubu içerisinde yer almaktadır.



Yumurtanın Faydaları Nelerdir?



Kalp ve Damar Sağlığını Koruyor: Yumurta içerisinde yüksek oranda yağ bulunuyor. Bu yağ ise kandaki iyi kolesterolü artmasını sağlıyor. Vücutta bulunan iyi kolesterol başta damar sistemi olmak üzere kalbin sağlıklı ve güçlü olmasına yardımcı oluyor.



Kemikleri Güçlendiriyor: Yumurta son derece besleyici bir gıda olarak tüketiliyor. Düzenli yumurta tüketimi insan vücudunda kemiklerin güçlenmesinde büyük rol alıyor. Bu özelliği ile büyümeyi ve gelişmeyi hızlandırıyor. İlerleyen yaşlarda kemik erimesi riskinin azalmasında etkili oluyor.



Kasların Güçlenmesini ve Kas Oluşumunu Sağlıyor: Kasların gelişmesine de destek veriyor. Kasların gelişiminde etkili olan protein sayesinde vücutta bulunan kas kütlesinin artmasına yardımcı oluyor. Özellikle vücut geliştirme sporları ile birlikte yapılan diyetlerde vazgeçilmez besin oluyor.



Göz Sağlığını Koruyor: Yumurta besleyici olduğu kadar duyu organlarını güçlendirmesi ile de fayda sağlıyor. Gözlerin sağlıklı olması ve iyi görmesine büyük fayda sağlıyor.



Vücut Direncini Arttırıyor: Vücudun ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlıyor. Hastalıklara karşı dirençli olmasını sağlıyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor.



Kansere Karşı Savaşıyor: Bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve bedeni beslemesi ile kanser olma riskini azaltıyor. Özellikle de meme kanserine karşı vücudu koruyor.



Beyni Güçlendiriyor ve Koruyor: Beyin gelişimini kuvvetlendiriyor. Hafıza problemlerinin oluşma riskini azaltıyor. Her yaşta zihnin gelişmesini ve sağlıklı olmasını destekliyor.



Yumurta Nasıl Tüketilir?



Yumurta oldukça besleyici ve doyurucu olması ile sofraların vazgeçilmezi olmaktadır. Yumurtanın pek çok faydası bulunmaktadır. Yumurtanın günlük olarak tüketilmesi gerekmektedir. Özellikle kahvaltıda tüketilen bir yumurta günlük besin ve enerji ihtiyacının büyük bir kısmını karşılamaktadır.



Yumurta gün içerisinde de farklı yemeklerin içerisinde kullanılarak tüketilmelidir. Aşırıya kaçmadan tüketilen yumurta insan vücudunun sağlıklı gelişimini desteklemektedir. Haftada en az 4 gün tüketilen yumurta, vücuda büyük oranda fayda sağlayacaktır.



Düzenli bir şekilde yumurta tüketerek sağlıklı, dengeli ve güçlü bir bünyeye sahip olmak çok kolay olmaktadır. Birçok uzman tarafından yumurta tüketilmesi gerektiği dile getirilmektedir.



Besin içeriği ve faydalarından maksimum oranda yararlanmak için dengeli ve düzenli tüketilmesi gerekmektedir. Her yaştan bireyin ihtiyaç duyduğu besinleri yumurta tüketerek vücuduna alması ile sağlıklı bir bünyeye sahip olması mümkün olmaktadır.