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Yumurtanın tazeliği nasıl anlaşılır? 55 yıllık ustadan görülmemiş "dönme" yöntemi - Son Dakika

Yumurtanın tazeliği nasıl anlaşılır? 55 yıllık ustadan görülmemiş "dönme" yöntemi

17.09.2021 12:11

Cahit Şahin, 55 yıldır tavuk yetiştiriciliği yapmaktadır. Yumurtanın taze olup olmadığını test etmek için görülmemiş bir yöntem kullanan Şahin, avucunun içine alıp üst üste tuttuğu 3 yumurtadan ortadakinin döndüğünü ve bu şekilde yumurtanın taze olduğunun anlaşıldığını belirtiyor. Bu yöntemin yumurtayı sallamaktan daha etkili olduğunu savunan Şahin'e göre dönmeyen yumurtanın tazeliğinden şüphe etmek gerekiyor.

10 yaşında başladığı tavuk yetiştiriciliği ve yumurta işinde 55 yıldır emek veren Cahit Şahin, yumurtanın tazeliğini anlamak için daha önce görülmemiş bir yöntem kullanıyor. Şahin'in avucunun içine aldığı ve üst üste tuttuğu 3 yumurtadan ortadaki, en üstteki yumurtaya değdiğinde dönüyor. Şahin dönen yumurtanın bu şekilde taze olduğunun anlaşıldığını belirtiyor. Şahin, bu yöntem kullanıldığında eğer yumurta dönmezse yumurtanın tazeliğinden şüphe etmek gerektiğini belirtiyor. Bu yöntemi yıllardır kullandığını söyleyen Şahin aynı zamanda yumurtayı sallama yönteminden daha iyi bir yöntem olduğunu savunuyor.

55 yıllık ustadan yumurtanın tazeliğini saptamak için görülmemiş 'dönme' yöntemi

"ORTADAKİ YUMURTA DÖNERSE YÜZDE YÜZ TAZEDİR"

Yumurta ustası Cahit Şahin, "Bir yumurtanın taze olup olmadığını şöyle anlıyoruz. Üç tane yumurta alıyoruz elimizin içerisine. Üst üste koyuyoruz yumurtaları. Orta merkezdeki yumurta eğer dönerse o yumurta yüzde yüz tazedir. Eğer dönmüyorsa yüzde yüz bayattır. Bayat yumurta yediğinde çok zehirlenen oluyor. Örneğin alerji yapar, yüz kısımlarında sivilce yapar, çocuklara mesela vücutta komple sivilce gibi alerji yapar yumurta. Marketlerde satılıyor ama marketlerde koli içerisinde açamıyorsun. Örneğin evine aldın bir koli götürdün. Götürdükten sonra evinde açtın üç yumurtayı evinde test yapman gerekiyor. Test yaptın yumurtalar dönmedi. Bunu götürüp markete geri vermen gerekiyor. İade etmen gerekiyor. Çünkü bu yumurta taze değil. Bile bile sağlığını tehlikeye atmanın da bir anlamı yok. Çoluğumuz çocuğumuz var. Eğer taze yumurta yiyeceksen yüzde doksan dokuz bu testi yapacaksın. Üç tane yumurtayı avucunun içerisine alacaksın. Orta merkezdeki yumurta gerçekten dönüyorsa gözünü kapat gel" dedi.

55 yıllık ustadan yumurtanın tazeliğini saptamak için görülmemiş 'dönme' yöntemi

"DÖNERSE TAZE OLDUĞUNU ANLIYORUZ"

Yöntemi yeni öğrenen Edibe Çayır, "Önceden yumurta aldığımızda taze olup olmadığını bilmiyorduk. Şimdi detaylarını öğrendik. Dönerse taze olduğunu anlıyoruz" dedi.

55 yıllık ustadan yumurtanın tazeliğini saptamak için görülmemiş 'dönme' yöntemi
Yumurtanın tazeliği nasıl anlaşılır? 55 yıllık ustadan görülmemiş dönme yöntemi
Yumurtanın tazeliği nasıl anlaşılır? 55 yıllık ustadan görülmemiş dönme yöntemi
Yumurtanın tazeliği nasıl anlaşılır? 55 yıllık ustadan görülmemiş dönme yöntemi
Yumurtanın tazeliği nasıl anlaşılır? 55 yıllık ustadan görülmemiş dönme yöntemi

Cahit Şahin, Yumurta, Tavuk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yumurtanın tazeliği nasıl anlaşılır? 55 yıllık ustadan görülmemiş 'dönme' yöntemi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Yumurtanın tazeliği nasıl anlaşılır? 55 yıllık ustadan görülmemiş "dönme" yöntemi - Son Dakika
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