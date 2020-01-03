Yumurtanın toptan satışlarında KDV yüzde 1'e indirildi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Yumurtanın toptan satışlarında KDV yüzde 1'e indirildi - Son Dakika Ekonomi

Yumurtanın toptan satışlarında KDV yüzde 1'e indirildi

6 saat önce

Yumurtanın toptan satışlarında yüzde 8 olarak uygulanan KDV oranı yüzde 1'e indirildi.

Yumurtanın toptan satışlarında KDV yüzde 1'e indirildi, System.String[]

Yumurtanın toptan satışlarında yüzde 8 olarak uygulanan KDV oranı yüzde 1'e indirildi.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yumurtanın toptan satışına ilişkin katma değer vergisi (KDV) oranı yeniden belirlendi ve tavuk yumurtasının toptan tesliminde yüzde 8 olarak uygulanan KDV oranı yüzde 1'e indirildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (Yum-Bir) Başkanı İbrahim Afyon, "Sektör olarak uzun süredir yumurtanın toptan ticaretinde KDV'nin yüzde 8 yerine yüzde 1 uygulanmasına ilişkin talebimizin yeni yılla birlikte hayata geçirildiğini görmekten mutluluk duyuyoruz. Geçtiğimiz sene Irak hükümetinin ithalat yasağı ile zor günler yaşayan, ihracatta gerileyen ve zararına satışlarla çıkmaza sürüklenen sektörümüz bu düzenleme ile bir nebze nefes alacaktır. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'a ve bu düzenlemede emeği olan tüm bürokratlara teşekkür ediyoruz" dedi.

Türk yumurta sektörünün yıllık 22 milyar adedi aşan üretimi ve 431 milyon dolara ulaşan ihracatı ile dünya yumurta üretiminde sekizinci, ihracatta ise üçüncü sırada yer aldığını belirten Afyon, "250 bin civarında kişiye, 1000 işletmede 100 milyon tavukla doğrudan ve dolaylı istihdam sağlayan sektörümüz insanımızın en temel protein ihtiyacını karşılamaktadır. KDV indirimi gibi sektörümüze destek olacak düzenlemelerin hükümetimizce hayata geçirilmesiyle sektörümüz büyümeye, vatandaşımıza en değerli protein kaynağını ucuza sunmaya devam edecektir. Yum-Bir olarak kurulduğumuz günden bu yana en çok üzerinde durduğumuz konulardan biri de üretim planlaması. Sektör olarak beklentimiz Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde planlı üretime acil geçilmesi diğer yandan Ticaret Bakanlığı'nca yeni pazarlara girişlerde araştırma-geliştirme ve eğitim desteği verilmesidir. Birlik olarak sektörümüze sahip çıkan düzenlemelerin her zaman yanındayız ve takipçisi olacağız" diye ekledi


Cumhurbaşkanı, Afyon, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 10:24 Kaynak: DHA
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