Son Dakika Haberleri: Yumurtası 400, Civcivi Bin Lira

Yumurtası 400, Civcivi Bin Lira

52 dakika önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde daha önce gazetecilik yapan Deniz Özandaç, cins tavuk besiciliğine başladı ve doğal yaşamda beslediği tavukları birçok ülkeye ihraç ediyor.

Yumurtası 400, Civcivi Bin Lira, System.String[]
Adana'nın Ceyhan ilçesinde daha önce gazetecilik yapan Deniz Özandaç, cins tavuk besiciliğine başladı ve doğal yaşamda beslediği tavukları birçok ülkeye ihraç ediyor.

Ceyhan'ın Yeni Nazımbey Mahallesi'nde yaşamını sürdüren evli ve 4 çocuk babası olan Deniz Özandaç, kanatlı hayvanlara karşı sevgisi olması nedeniyle tavuk besiciliğine başladığını söyleyerek, "Tavuklarım Black Mottled Brahma ırkı olmak üzere değişik cinste tavuk besiciliği yapıyorum" dedi.

Yumurtalarını ve civcivlerini ve anaç tavukları başta Arap ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye ihraç ettiğini kaydeden Deniz Özandaç, "İhraç ettiğim ülkeler arasında Romanya, Bulgaristan, Kore, Tayvan, Cezayir, Fas, Suriye, Irak ve Lübnan bulunuyor. Elimdeki horozun fiyatı 12 bin lira, tavuklar ise 5 bin ile 10 bin lira arasında değişiyor. Yumurtaları 400 lira ve civcivlerin fiyatı ise bin lira. Dolar üzerinden satışını yapıyorum" şeklinde konuştu.

Deniz Özandaç, evinin bir odasında kurduğu mini kuluçka makinesiyle civciv üretimi yapıyor. Ürettiği civcivleri ise özel kafeslerde besliyor. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:48 Kaynak: İHA

Adana, Ceyhan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MİT Başkanı Fidan'ın Adını Kullanarak 65 Bin TL'lik Vurgun Yaptı Polis, Parkta Baygın Halde Yatan Kişinin Başında Nöbet Tuttu Seçime 5 Gün Kala Son Anket! 2 Büyükşehir El Değiştiriyor Kendi İmkanlarıyla Organik Tavuk Çiftliği Kurdu, Şimdi Siparişlere Yetişemiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 13:40:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yumurtası 400, Civcivi Bin Lira
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]