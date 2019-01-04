Yumurtasız Pamuk Kek Tarifi ( Ezberleri Bozan Nefis Bir Kek)

Yumurtaya alerjisi olanlar yada kullanmak istemeyenler için alternatif olacak, herkesin hayran kalacağı Yumurtasız keki sizlerde çok seveceksiniz.

Yumurtaya alerjisi olanlar yada kullanmak istemeyenler için alternatif olacak, herkesin hayran kalacağı Yumurtasız keki sizlerde çok seveceksiniz. Hemen olmaz demeyin bir deneyin. Yumuşaklığından, dokusundan hiç bir şey kaybetmeyecek. Dilerseniz çay saatlerinize dilerseniz akşam oturmalarınıza yapabileceğiniz son derece kolay Yumrutasız Kek özellikle yumurta kokusuna karşı aşırı hassasiyeti olanlar için kurtarıcı olacak. Yada evde yumurta kalmamış ne yapsam derdine çözüm sunacak. Yumurtasız kek nasıl yapılır? sizlerde merak etmişseniz buyurun videomuza. Kekinizi fırına attıktan sonra da koyun hemen çayınızı ocağa, sizden mutlusu olmasın. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.

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