Yumurtayı göktaşı sandı, ortalığı ayağa kaldırdı - Son Dakika
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Yumurtayı göktaşı sandı, ortalığı ayağa kaldırdı

23.05.2022 21:14

Yumurtayı göktaşı sandı, ortalığı ayağa kaldırdı Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kümeste beslediği tavuğunun yumurtasını göktaşı zanneden 80 yaşındaki yaşlı adam "Korktum kaçtım oğlumu çağırdım" dedi.

Yumurtayı göktaşı sandı, ortalığı ayağa kaldırdı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kümeste beslediği tavuğunun yumurtasını göktaşı zanneden 80 yaşındaki yaşlı adam "Korktum kaçtım oğlumu çağırdım" dedi.

Kadirli ilçesine bağlı Şehit Orhan Gök Mahallesinde oturan 80 yaşındaki Osman Çeribaş, evinin bahçesindeki kümeste beslediği tavukların yumurtladığı yerde yumurtalardan birisinin farklı olduğunu gördü. Yumurtaya benzeyen ancak dışının şeklinden dolayı yumurtayı göktaşına benzeten yaşlı adam durumu oğluna bildirdi. En sonunda göktaşı zannettiği yumurtayı tavuğun altından alan Osman Çeribaş, üzerinde yarık ve çizgiler olan yumurtayı görünce şaşırdı. Yumurtaları topluyordum. Bu yumurtayı farklı görünce korktum kaçtım. Oğlumu çağırdım. Oğlum geldi. Ben yumurta zannetmiyordum. Meğer yumurtaymış. Bir çöp yardımıyla yumurtayı tavuğun altından aldık. Sonra içeri götürdük inceledik, biz göktaşına benzettik ama göktaşı değilmiş yumurtaymış" dedi.

Yumurtayı göktaşı sandı, ortalığı ayağa kaldırdı
Yumurtayı göktaşı sandı, ortalığı ayağa kaldırdı
Yumurtayı göktaşı sandı, ortalığı ayağa kaldırdı
Yumurtayı göktaşı sandı, ortalığı ayağa kaldırdı

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Kaynak: İHA

Osmaniye, Kadirli, Şehit, Güncel, Son Dakika

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