Son Dakika Haberleri: Yumuşacık Pankek Nasıl Yapılır? | Önemli Püf Noktasıyla | Acayip Tarifler

Yumuşacık Pankek Nasıl Yapılır? | Önemli Püf Noktasıyla | Acayip Tarifler

1 saat önce

Selamlar canlarımBugün kimsenin hayır diyemeyeceği bir yiyenin bir daha isteyeceği #pankek tarifiyle geldim. Sizi bilmem ama ben pankeki yumuşacık severim. Kahvaltı da hem tatlı hem de tuzlu ile yemeyi sevdiğim için de çok tatlı yapmam.

Selamlar canlarım

Bugün kimsenin hayır diyemeyeceği bir yiyenin bir daha isteyeceği #pankek tarifiyle geldim. Sizi bilmem ama ben pankeki yumuşacık severim. Kahvaltı da hem tatlı hem de tuzlu ile yemeyi sevdiğim için de çok tatlı yapmam. Bir de ben çok kabarmış kalın pankekleri sevmediğim için kabartıcı az kullanıyorum. İşte bugün de en sevdiğim haliyle pankek tarifimi sizlerle paylaşıyorum. Deneyenlerden fotoğraf bekliyorum ??

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:25 Kaynak: Youtube

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