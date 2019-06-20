Son Dakika Haberleri: Yumuşak doku kanseri olan Ege, yaşamını yitirdi
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Yumuşak doku kanseri olan Ege, yaşamını yitirdi

1 saat önce

İZMİR'de, beynindeki tümör nedeniyle tedavi gören kanser hastası 13 yaşındaki Ege İlhan, yaşam mücadelesini kaybetti.

Yumuşak doku kanseri olan Ege, yaşamını yitirdi, System.String[]
İZMİR'de, beynindeki tümör nedeniyle tedavi gören kanser hastası 13 yaşındaki Ege İlhan, yaşam mücadelesini kaybetti. Küçük Ege, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
? İzmir'de yaşayan  Ege İlhan, yüzünde fark edilen şişlik nedeniyle ailesi tarafından doktora götürüldü. Ege'ye yumuşak doku tümörü teşhisi kondu. Şubat ayında ameliyata alınan Ege İlhan'ın beynindeki tümör temizlendi. Operasyon sonrası tedavi süreci iyiye giden Ege, yakın zamanlarda yeniden fenalaşıp hastaneye kaldırıldı. Mayıs ayından sonra kanserin Ege'nin tüm vücudunu sardığı belirlendi. Ege İlhan, dün öğle saatlerinde yaşam savaşını kaybetti.
Özel bir eğitim kurumunda bu yıl yedinci sınıfta olması gerekirken, tedavisinin eğitim hayatını aksatması nedeniyle beşinci sınıf eğitimi alan Ege cenazesi, bugün, öğlende  Bornova ilçesindeki Ali Güven Camisi'ne getirildi. Cenazede Ege'yi, ailesi, akrabaları ve öğretmenleri yalnız bırakmadı. Kılınan cenaze namazının ardından Ege İlhan'ın cenazesi,  Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:09 Kaynak: DHA
İzmir, Ege, Güncel
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