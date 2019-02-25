Son Dakika Haberleri: Yumuşaklığı Dillere Destan Kırmızılı Pasta ? ?????kışları Favorim ????nar Suyu ile Şahane Pasta

Yumuşaklığı Dillere Destan Kırmızılı Pasta ? ?????kışları Favorim ????nar Suyu ile Şahane Pasta

11 dakika önce

Narın mevsimi geçmeden bu pastayı yapmak için acele edin!

Narın mevsimi geçmeden bu pastayı yapmak için acele edin!!

Yumuşacık keki ve damak çatlatan narlı peltesi ile mutlaka denemeniz gereken Nar Sulu Pasta Tarifini sizlerle paylaşıyoruz. Masalarınıza şıklık katacak görselliği ile herkesin tatmak için sabırsızlanacağı, 1 dilimin asla yetmeyeceği Nar sulu pasta herkesten tam puan almanızı sağlayacak. Sakın şaşalı görünümüne bakarak zordur kanısına varmayın. Özellikle yumuşacık kekine kimsenin hayır diyemeyeceği bu pastayı yapmak oldukça kolay. Keki, lezzeti, görüntüsü ve nar sulu peltesi ile çok konuşulacak Nar sulu pasta nasıl yapılır? merak edip tarifini öğrenmek isteyenler buyursunlar videomuza. Sizlerde videomuzu izleyerek evlerinizde denemeyi unutmayın. Deneyeceklere şimdiden afiyet, bal, şeker olsun. : )

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:05 Kaynak: Youtube

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