Yün ve pamuğun kumaşa dönüşme serüveni tekstil müzesinde sergileniyor - Son Dakika

Yün ve pamuğun kumaşa dönüşme serüveni, Malatya Yeşilyurt Belediyesinin kurduğu ve içerisinde 1500 materyalin sergilendiği tekstil müzesinde bal mumu heykellerle anlatılıyor.

Kentin yetiştirdiği tekstilcilerden Mahmut Çalık ve Hasan Çalık'ın isimlerinin verildiği tekstil müzesinde, ilçedeki tekstilin gelişimi kronolojik olarak 1500 materyalle sergileniyor.

Yün ve pamuktan ipin üretimi, tezgahta kumaşın dokunması ile kıyafetlerin dikimine kadar tekstil ürünlerinin tüm üretim aşamaları bal mumu heykellerle görsel olarak müzede meraklılarını bekliyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AA muhabirine, ilçenin geçmişten gelen bir tekstil geleneği bulunduğunu söyledi.

Geçmişte ilçedeki tüm evlerin alt katında mutlaka bir dokuma tezgahı bulunduğunu aktaran Çınar, ilçede bu geleneği halen devam ettiren bazı evlerin bulunduğunu anlattı.

Çınar, ilçede geçmişten günümüzü kadar çeşitli tekstil ürünlerinin imal edildiğini hatırlatarak, "İkinci Dünya Savaşı sırasında burada imal edilen tekstil ürünleri, savaşa giren ülkelerde sargı bezi ile çeşitli ihtiyaç malzemesi olarak kullanılmış. Biz geçmişin farkındaydık ve yeni teknolojiye karşı yok olduğunu, insanların evlerindeki tezgah kültüründen vazgeçtiğini gördük." diye konuştu.

İlçenin geçmişten gelen tekstil imalatını gözler önüne sermek ve o kültürü gelecek kuşaklara görsel olarak anlatmak amacıyla Mahmut Çalık ve Hasan Çalık Tekstil Müzesi'ni kurduklarını anlatan Çınar, şöyle devam etti:

"Bölgemizde var olan kök boyalarından, dikiş makinelerine, ütü çeşitlerinden, dokuma tezgahlarının ip üretim aparatlarına kadar birçok ürünümüz var. Biz başlattığımız kampanyayla vatandaşların müzeye getirecekleri tekstil ürünlerini onların adına sergileyeceğimizi beyan ettik. Tarladan pamuğun başlangıcından, koyunun yününün kırkımına kadar her aşamada tekstilin başlangıcına, ipin üretilmesine, tezgahta kumaşın dokunması ve renklendirilmesine kadar her aşamayı insanlar rahat bir şekilde görecek. Kronolojik sıraya uygun şekilde sergileyerek, bir kültürü gün yüzüne çıkardık."

200 yıllık tekstil ürünleri sergileniyor

Müzede dokuma tezgahları, aletleri, ilk dikiş makineleri, farklı makas çeşitleri, merdaneli ütülerden günümüzde kullanılan ütülere kadar birçok aletin sergilendiğini anlatan Çınar, "Ahşap boya baskı kalıplarımız vardı. Geçmişte kumaş tek renk ya da düz beyaz olarak üretilir daha sonra kullanım amacına göre süslenirdi. Burada o kültürü de yaşattık, ahşap baskı kalıplarını da sergiliyoruz. Müzede yaklaşık 200 yıldır tekstilde kullanılan tüm ürünleri bulundurarak, hafıza oluşturduk. Kumaşlardan üretilen giysilerle geçmişte düğün ve nişan gibi özel günlerde kullanılan kıyafetleri de sergiledik." ifadelerini kullandı.