Yün yastıktan 3 kilo 875 gram uyuşturucu çıktı - Son Dakika

VAN'ın İpekyolu ilçesinde, polisin operasyon düzenlediği evde, narkotik köpek 'Zeyna' ile yapılan aramada, yün yastık içine gizlenmiş 3 kilo 875 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan ev sahibi Y.K., tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesine bağlı Serhat Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu olduğu ihbarını aldı. Eve operasyon düzenleyen polis, narkotik köpek 'Zeyna' ile arama yaptı. Aramada, yastık ve yorganların olduğu yüklükte bulunan bir yün yastık içinde, 3 kilo 875 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan ev sahibi Y.K., sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.