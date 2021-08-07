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Yün yorgan ve yastıklar kışa böyle hazırlandı - Son Dakika

Yün yorgan ve yastıklar kışa böyle hazırlandı

07.08.2021 22:07

Yün yorgan ve yastıklar kışa böyle hazırlandı Sivas'ta yaşayanların vazgeçilmezi olan yük yorgan ve yastıklar, havaların sıcak ve yağışsız geçtiği şu günlerde gelecek kış sezonuna hazırlanıyor Sivas'ta yaşayanların vazgeçilmezi olan yük yorgan ve yastıklar, havaların sıcak ve yağışsız geçtiği...

Yün yorgan ve yastıklar kışa böyle hazırlandı

Sivas'ta yaşayanların vazgeçilmezi olan yük yorgan ve yastıklar, havaların sıcak ve yağışsız geçtiği şu günlerde gelecek kış sezonuna hazırlanıyor

SİVAS - Sivas'ta yaşayanların vazgeçilmezi olan yük yorgan ve yastıklar, havaların sıcak ve yağışsız geçtiği şu günlerde gelecek kış sezonuna hazırlanıyor.

Sivaslılar sıcak geçen günlerin tadını çıkartırken gelecek kara kış hazırlıklarını da ihmal etmiyor. Türkiye'nin en soğuk illerinden birisi olan Sivas'ta yün yorgan ve yastıklar Sivaslıların vazgeçilmezleri arasında. Gelişen inşaat teknolojileri ve ısıtma sistemleri Sivas'ın eski soğuklarını hissettirmese de Sivaslılar, elyaf yorgan ve yastıklara göre çok daha sağlıklı olan yünden vazgeçmiyor. Koyunyününden yapılan yorgan ve yastıklar her yıl Ağustos ayı içerisinde kılıflarından çıkartılıp, havalandırılarak yıkanıyor. Kurutulan yünler temiz ve havalandırılmış bir şekilde yeniden kılıflarına yerleştirilirken, yastık ve yorganlar adeta yenilenmiş oluyor. Sivas'ta şu günlerde neredeyse her sokak arasında ve ev bahçelerinde yün yıkayanlarla karşılaşmak mümkün.

Sivas'ta Mevlana Mahallesinde ikamet ettiği binanın bahçesinde yün havalandıran Necmiye Aytekin, her yıl bu işlemi yaptıklarını belirterek, "Sivas kış memleketi. Sivas'ta yün yongan ve yastık kullanımını yaygındır. Yünlerin zamanla keçe halini almaması için her yıl bu dönemlerde yıkar, havalandırır ve kuruturuz. Bu şekilde yastık ve yorganlar yenilenmiş olur. Yün hem sağlıklıdır hem de uzun ömürlüdür. Bu nedenle yünden vazgeçmeyiz" dedi.

Yün yorgan ve yastıklar kışa böyle hazırlandı
Yün yorgan ve yastıklar kışa böyle hazırlandı
Yün yorgan ve yastıklar kışa böyle hazırlandı
Yün yorgan ve yastıklar kışa böyle hazırlandı

Sivas, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Yün yorgan ve yastıklar kışa böyle hazırlandı - Son Dakika


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