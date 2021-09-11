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Yün yorgana talep çok, yapacak usta yok! Siparişler aylar sonrasına teslim edilebiliyor. - Son Dakika

Yün yorgana talep çok, yapacak usta yok! Siparişler aylar sonrasına teslim edilebiliyor.

11.09.2021 14:05

Kış aylarında sıcak tuttuğu ve sağlıklı olduğu için çokça tercih edilen ve oldukça yoğun talep gören yün yorganı yapan usta sayısı çok az. Talebin bir hayli yüksek olduğu yün yorganlar için alınan siparişler, aylar sonrasında sahiplerine teslim edilebiliyor.

Yorgancılık mesleği gün geçtikçe unutulurken yorgana olan ilgi ise her geçen gün artıyor. Çırak bulamayan yorgancılar şehir dışından usta arıyorlar. Kış aylarının çetin geçtiği Sivas'ta havaların soğumasıyla birlikte yorgana talep de arttı. Elyaf yorganın kışın üşütmesi yazın ise terletesi sebebiyle yün yorgan büyük rağbet görüyor. Kent merkezi Örtülüpınar Mahallesinde yorgancılık yapan Sinan Toprak babasından kalan mesleğini sürdürmeye çalışıyor. İl dışından usta getirten Toprak, yorganları eski usül ile dikiyor. Yün yorgan yapımı boyutuna göre 2 ile 4 saat arasında değişirken tek kişilik yorgan 80 liradan çift kişilik yorgan ise 90 liradan alıcı buluyor. Yorgancı Sinan Toprak bu aylarda taleplere yetişemezken aldığı siparişleri aylar sonrasında sahiplerine teslim ediyor.

Yün yorgana talep çok, yapan yok! Aylar sonrasına sipariş alıyorlar

2 AY SONRASINA SİPARİŞ ALIYORLAR

Yorgancı Sinan Toprak, "İşlerimiz çok yoğun. Geçen sene olduğu gibi şu anda da işlerimiz çok yoğun. Eleman sıkıntımız var hala. Şu an biz 9'ncu aydayız 11'nci aya kadar iş alıyoruz. Müşterinin kapasitesine bağlı. Yeri geliyor 10 tane yorgan alıyoruz ve onu zamanla yapıyoruz. Bazen müşteri yününü bezini getiriyor biz sadece el işçiliğini yapıyoruz müşteride yün bez olmadığı zaman bizlerde satıyoruz. Yorganın içine yünü müşterinin isteğine göre yaralıyoruz. İnce isterse 3 kilo çift kişiliklerde 4 kilo kullanıyoruz. Müşterinin isteğine bağlı" dedi.

Yün yorgana talep çok, yapan yok! Aylar sonrasına sipariş alıyorlar

HER ŞEY ONLARA AİTSE FİYAT 250-300 TL ARASINDA

Toprak, yün yorganın daha çok tercih edildiğini belirterek, "Bir yorganın yapımı 2 buçuk 3 saat sürüyor el işçiliği olarak. İyi yorgan yünün temiz olmasına bağlı ve pamuklu bez olması lazım. Pamuklu bez teri emer. Şu an piyasada ucuz bez satılıyor naylon karışımı. O vücudu sarmaz. Elyaf kışın üşütür yazın terletir. Yünün yerini hiçbir şey tutmaz. Sivas soğuk olduğundan dolayı yüne talep daha fazla. Astım, bronşiti olanlara da özel pamuğumuz var. Her şeyi bize ait olduğu zaman tek kişilik 250 TL çift kişilik 300 TL. Bizim işlerimiz her zaman yoğun olur yazın düğün zamanı işlerimiz yoğun oluyor" ifadelerini kullandı.

Yün yorgana talep çok, yapan yok! Aylar sonrasına sipariş alıyorlar

MESLEĞİN GELECEĞİ YOK

Sinan Toprak, mesleğin geleceği olmadığını söyleyerek, "Şu an mesleğin geleceği kapalı. Yeni yetişen elemanımız yok. Kalfa yoktur. 10 seneye yakın bu meslek biter. Bu bitik bir meslek. El sanatlarının şu an kıymeti bilinmiyor. Taleplerimiz yüksek ama el sanatı olduğundan dolayı yeni yetişen elemanımız yoktur" dedi.

Yün yorgana talep çok, yapacak usta yok! Siparişler aylar sonrasına teslim edilebiliyor.
Yün yorgana talep çok, yapacak usta yok! Siparişler aylar sonrasına teslim edilebiliyor.
Yün yorgana talep çok, yapacak usta yok! Siparişler aylar sonrasına teslim edilebiliyor.
Yün yorgana talep çok, yapacak usta yok! Siparişler aylar sonrasına teslim edilebiliyor.

Sinan Toprak, Türk Lirası, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yün yorgana talep çok, yapacak usta yok! Siparişler aylar sonrasına teslim edilebiliyor. - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Yün yorgana talep çok, yapacak usta yok! Siparişler aylar sonrasına teslim edilebiliyor. - Son Dakika
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