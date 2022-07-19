Yunak'a atanan cumhuriyet savcısı Hasan Uğur görevine başladı

Konya'nın Yunak ilçesine atanan Cumhuriyet savcısı Hasan Uğur, görevine başladı.

Yunak ilçesinde görev yapacağından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Uğur, "İlk geldiğim gün ilçeyi gezme imkanı buldum. Anadolu insanının samimiyetini ve hoşgörüsünü burada gördüm. İnsanları sade, samimi ve sıcakkanlı. Burada görev yaptığım süre içerisinde var gücümüzle hizmet etmeye gayret göstereceğiz." dedi.

Denizli'de dünyaya gelen Uğur, 2016 yılında Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

2018 -2022 tarihleri arasında Düzce'de Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Uğur, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) yaz kararnamesi sonrası Yunak adliyesi Cumhuriyet Savcılığına atandı.