Yunak'a yeni atanan Kaymakam Kurt, görevine başladı - Son Dakika

Konya'nın Yunak ilçesine atanan Kaymakam Fatih Kurt, görevine başladı.

Sakarya Ferizli, Bursa Keleş ve Bilecik Pazaryeri kaymakam vekilliği görevlerinden sonra Yunak Kaymakamlığına atanan Fatih Kurt, ilçedeki yeni görevine başladı.

Kaymakam Fatih Kurt, Yunak'ın küçük ve şirin bir ilçe olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İnsanlarını sıcakkanlı ve samimi olarak gördüm. İnşallah burada hayırlı hizmetler yaparız. Görev yaptığımız süre içerisinde inşallah halkımızla yakın diyalog içerisinde olacağız, kimseyi çemberin dışında bırakmadan, kimseyi ayırmadan, herkesi kucaklayacak bir anlayışla hizmet etmeye çalışacağız. Devletin şefkatini, güler yüzünü ve sahiplenmişliğini gösterecek bir anlayışla çalışacağız. Makamda oturan bir idareciden çok halkın içinde olan, halkın gelmesini bekleyen değil halka giden bir idare anlayışını sergileyeceğiz. Allah bizleri mahcup etmesin."