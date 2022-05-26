Yunak Belediye Başkanı Ali Konak mahalle ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika
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Yunak Belediye Başkanı Ali Konak mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

26.05.2022 14:06
Yunak Belediye Başkanı Ali Konak mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

Yunak Belediye Başkanı Ali Konak, mahalleleri ziyaret ederek, devam eden çalışmaları inceledi.

Yunak Belediye Başkanı Ali Konak, mahalleleri ziyaret ederek, devam eden çalışmaları inceledi.

Konak, kırsal mahallerdeki yapılaşmaya bağlı ortaya çıkan yol ihtiyacını karşılamak ve zamanla bozulan yolları onarmak için yoğun bir çalışma başlattıklarını söyledi.

Bu kapsamda Saray Mahallesi Altuneller Yaylası'nı ziyaret ettiklerini dile getiren Konak, "Özverili çalışmalarından dolayı ekibimize ve misafirperverliklerinden dolayı mahalle muhtarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Konak, mahalle sanikleri ile bir süre sohbet etti.

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Kaynak: AA

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