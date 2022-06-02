Yunak Belediye Başkanı Ali Konak, yaşlı ve hastaları ziyaret etti - Son Dakika
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Yunak Belediye Başkanı Ali Konak, yaşlı ve hastaları ziyaret etti

02.06.2022 11:59
Yunak Belediye Başkanı Ali Konak, yaşlı ve hastaları ziyaret etti

Yunak Belediye Başkanı Ali Konak, yaşlı ve hasta vatandaşları ziyaret etti.

Yunak Belediye Başkanı Ali Konak, yaşlı ve hasta vatandaşları ziyaret etti.

Yaşlı ve hasta vatandaşları evlerinde ziyaret ederek moral veren Konak, talep ve önerileri dinledi, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Konak, "Yaşlılar bizim tarihimiz, kültürümüz. Onları bir nebze de olsa mutlu edebilirsek ne mutlu bizlere. İlçe genelindeki hastaları ve yaşlıları evlerinde ziyaret ettik. Hastalara acil şifalar diledik." dedi.

Hasta yakınlarıyla da bir süre sohbet eden Konak, tüm vatandaşların olduğu gibi hasta vatandaşların yanında olduklarını ve gerekli destek için hazır olduklarını belirtti.

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Kaynak: AA

Yunak, Konak, Güncel, Son Dakika

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