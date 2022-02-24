Yunak Belediyesi işçilere yüzde 10 zam yaptı - Son Dakika
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Yunak Belediyesi işçilere yüzde 10 zam yaptı

24.02.2022 10:25
Yunak Belediyesi işçilere yüzde 10 zam yaptı

Hak-İş ile Yunak Belediyesi arasında yapılan ek protokolde belediye çalışanı 32 işçinin ücretlerine yüzde 10 zam yapıldı.

Hak-İş ile Yunak Belediyesi arasında yapılan ek protokolde belediye çalışanı 32 işçinin ücretlerine yüzde 10 zam yapıldı.

Yunak Belediyesindeki imza törenine Yunak Belediye Başkanı Ali Konak ile Hak-İş yetkilileri katıldı.

Yunak Belediye Başkanı Ali Konak, her işçinin emeğinin karşılığını alması, belediyenin mali durumuna göre verilebilecek en yüksek ücretin ödenmesi konusunda hassasiyetle çalıştıklarını söyledi.

Vatandaşa en iyi hizmeti sunmak için çalıştıklarını anlatan Konak, "Hizmetin ana aktörü alın teriyle çalışan işçi ve personelimizin hakları, onların ekonomik ve sosyal yaşamını en üst seviyeye çıkarmak için de olağanüstü çaba harcıyoruz. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartları göz önüne alarak onları ve bizleri mutlu eden bir rakamda anlaştık. Gönül hep daha fazlasını vermek istiyor. Ama ayın 15'inde saat 12'yi geçtiğinde alın terinin karşılığı, hak ettiği maaşını alabilmesi bizim için çok değerli." diye konuştu.

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Hak İş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunak Belediyesi işçilere yüzde 10 zam yaptı - Son Dakika


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