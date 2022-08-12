Belediye Başkanı Ali Konak, aşure ikramının geleneksel hale geldiğini belirterek, "Bu vesileyle muharrem ayının birlik ve kardeşlik duygularımızın pekişmesine, ülkemiz ve dünya üzerinde yaşanan tüm olumsuzlukların sona ermesine vesile olmasını temenni ediyorum."ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Yunak Belediyesi'nden aşure ikramı - Son Dakika

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