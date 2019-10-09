Yunak Belediyesi'nden

Yunak Belediyesi tarafından "Sıfır Atık Projesi" kapsamında ilçedeki tüm resmi kurum, kuruluş ve okullara geri dönüşüm kutuları dağıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi'ne Yunak Belediyesi de destek verdi.

Yunak Belediyesi Jeoloji Mühendisliği ekipleri tarafından ilçe genelinde bulunan 53 okul ve resmi kuruma cam, kağıt, plastik ve pil bölümlerinden oluşan bin 770 adet geri dönüşüm kutusu verildi.

Belediye ekipleri, toplanan atıkları özel lisanslı firmalara teslim ederek, geri dönüşümünü sağlayarak, ülke ekonomisine katkı sağlayacak.

Yunak Belediyesinde Jeoloji Mühendisi olarak görev yapan Muhammet Emin Harputluoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, geleceğe değer katmak adına yürütülen Sıfır Atık Projesi'ne büyük önem verdiklerini belirtti.

Başta kamu kurumları olmak üzere devletin her kademesine atık kutularının dağıtımını gerçekleştirdiklerini aktaran Harputluoğlu, "Gelecek nesillere daha sağlıklı, daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına üzerimize vazifeler düşüyor. Geri dönüşümü mümkün olan atıkları kaynağında ayrı toplayarak projenin daha etkili ve verimli olmasını amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.