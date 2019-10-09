Son Dakika Haberleri: Yunak Belediyesi'nden "Sıfır Atık Projesi"ne destek
Son Dakika Güncel Yunak Belediyesi'nden 'Sıfır Atık Projesi'ne destek

Yunak Belediyesi'nden "Sıfır Atık Projesi"ne destek

25 dakika önce

Yunak Belediyesi tarafından "Sıfır Atık Projesi" kapsamında ilçedeki tüm resmi kurum, kuruluş ve okullara geri dönüşüm kutuları dağıtıldı.

Yunak Belediyesi'nden

Yunak Belediyesi tarafından "Sıfır Atık Projesi" kapsamında ilçedeki tüm resmi kurum, kuruluş ve okullara geri dönüşüm kutuları dağıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi'ne Yunak Belediyesi de destek verdi.

Yunak Belediyesi Jeoloji Mühendisliği ekipleri tarafından ilçe genelinde bulunan 53 okul ve resmi kuruma cam, kağıt, plastik ve pil bölümlerinden oluşan bin 770 adet geri dönüşüm kutusu verildi.

Belediye ekipleri, toplanan atıkları özel lisanslı firmalara teslim ederek, geri dönüşümünü sağlayarak, ülke ekonomisine katkı sağlayacak.

Yunak Belediyesinde Jeoloji Mühendisi olarak görev yapan Muhammet Emin Harputluoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, geleceğe değer katmak adına yürütülen Sıfır Atık Projesi'ne büyük önem verdiklerini belirtti.

Başta kamu kurumları olmak üzere devletin her kademesine atık kutularının dağıtımını gerçekleştirdiklerini aktaran Harputluoğlu, "Gelecek nesillere daha sağlıklı, daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına üzerimize vazifeler düşüyor. Geri dönüşümü mümkün olan atıkları kaynağında ayrı toplayarak projenin daha etkili ve verimli olmasını amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Yunak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:05 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sırbistan Cumhurbaşkanı, resmi karşılamada Hidayet Türkoğlu ile boy ölçüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın harekat emrini verdiği o an Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefet liderlerini arayarak operasyonla ilgili bilgi verdi Son dakika: MHP Lideri Bahçeli'den Barış Pınarı Harekatı yorumu: Türkiye kutlu bir sefere çıkmıştır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 17:30:01. #7.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yunak Belediyesi'nden "Sıfır Atık Projesi"ne destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]