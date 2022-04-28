Yunak Belediyesi, resmi kurumlara peyzaj bitkilileri dağıttı - Son Dakika

Yunak Belediyesince, ilçedeki resmi kurum ve okullara dikilmesi için peyzaj bitkileri dağıtımı yapıldı.

Yunak Belediye Başkanı Ali Konak, yaptığı açıklamada, belediye ekiplerinin ilçedeki cadde ve sokaklarla kentin farklı noktalarında ağaç ile çeşitli bitkilerin dikim çalışmalarını sürdürdüğünü belitti.

Resmi kurum ve okullara da peyzaj bitkileri dağıtıldığını aktaran Konak, "İlçemizin muhtelif yerlerinde ve parklarında seyrine doyumsuz alanlar oluşturacağız .Bu kapsamda ağaçlandırma ve çimlendirme çalışmalarımız devam edecek."ifadesini kullandı.