Başkan Konak, çalışmaların bir ay içerisinde tamamlanacağını ve kısa bir zamanda da ilçenin tamamına doğalgaz verilmesi için altyapı çalışmalarının süreceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yunak'ta doğalgaz altyapısı için ilk kazma vuruldu - Son Dakika

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