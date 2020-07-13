Yunak Cumhuriyet Savcısı Deniz, göreve başladı - Son Dakika

Konya'nın Yunak ilçesine atanan cumhuriyet savcısı Coşkun Deniz, görevine başladı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi, 2020 Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi sonrası Bolu'nun Mengen ilçesindeki adliyede cumhuriyet savcısıyken, Yunak'a cumhuriyet savcısı olarak tayin olan Deniz, mesaiye başladı.

Yunak'ın güzel ve sakin bir ilçe olduğunu ifade eden Deniz, ilçe halkının da güleryüzlü ve hoşgörülü olduğunu söyledi.

Deniz, kendisine verilen görev ve yetkileri layıkıyla yerine getireceğini, hukukun üstünlüğü ve adaletin temini için elinden geleni yapacağını belirtti.