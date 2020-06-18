Yunak Cumhuriyet Savcısı Mualla Nazlı Okyay görevine başladı - Son Dakika

Konya'nın Yunak ilçesine atanan Cumhuriyet Savcısı Mualla Nazlı Okyay görevine başladı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi tarafından mesleğe kabulleri yapılan 23. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcılarının kura çekimi sonrasında Yunak Adliyesine atanan Cumhuriyet Savcısı Okyay görevinin başına geçti.

Okyay, üniversite yıllarının geçtiği Konya'da görev yapmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Yunak küçük ve şirin bir ilçe. İnsanlarını sıcakkanlı, samimi ve yardımsever olarak gördüm. Mutlu ve huzurlu bir şekilde Yunak'ta görev yapacağımı düşünüyorum. İnşallah hayırlı olur." dedi.