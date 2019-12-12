Yunak'da "Kültür ve Sanat Atölyesi" açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunak'da 'Kültür ve Sanat Atölyesi' açıldı - Son Dakika

Yunak'da "Kültür ve Sanat Atölyesi" açıldı

6 saat önce

Yunak ilçesinde Yunak Kaymakamlığı öncülüğünde kurulan Kültür ve Sanat Atölyesi düzenlenen törenle açıldı.

Yunak'da

Yunak ilçesinde Yunak Kaymakamlığı öncülüğünde kurulan Kültür ve Sanat Atölyesi düzenlenen törenle açıldı.

Yunak Kaymakamlığı proje ofisi tarafından gerçekleştirilen projede öğretmenler hat, kağıt katlama, ahşap boyama ve ebru gibi el sanatlarını öğrenecek.

Anadolu İmam Hatip Lisesi binasında hizmet verecek olan atölyede Yunak'taki kültür ve sanat faaliyetlerinin arttırılması hedefleniyor.

İlçesnin kültürel ve sanatsal anlamda da ilerlemesi için çalışmalar yaptıklarını belirten Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut, "Bu tür projeler Yunak ilçemiz için adeta bahar mevsimi görevi görmektedir. Öğretmenlerimiz büyük şehirlerde etkinliklere daha kolay ulaşıyor. Maalesef Yunakımız bu tür etkinliklere kolay ulaşamıyordu. Bu nedenle bu proje önemli bir eksiliği kapatacak. Bu ve buna benzeyen projelerimiz tamamlandığında ben inanıyorum ki ilçenin sosyal ve kültürel düzeyine önemli katkı sunacak." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dualar eşiliğinde kurdele kesilerek Kültür ve Sanat Atölyesi açılışı gerçekleştirildi.

Bir süre atölyeyi gezen protokol üyeleri çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yunak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:38 Kaynak: AA
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