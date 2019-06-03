Son Dakika Haberleri: Yunak Kaymakamı Akbulut'dan şehit ailelerine bayram ziyareti
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Yunak Kaymakamı Akbulut'dan şehit ailelerine bayram ziyareti

10 dakika önce

Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, ilçedeki şehit ailelerini ziyaret etti ve şehitlerin mezarı başında dua etti.

Yunak Kaymakamı Akbulut'dan şehit ailelerine bayram ziyareti, System.String[]
Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, ilçedeki şehit ailelerini ziyaret etti ve şehitlerin mezarı başında dua etti.
Ramazan Bayramı arifesinde ilçeye bağlı Bögrüdelik, Saray ve Koçyazı mahallelerinde ikamet eden şehit ailelerini ziyaret eden Kaymakam Akbulut, şehit ailelerinin bayramlarını kutladı.
Ziyaretlerde şehit aileleriyle yakından ilgilenen Akbulut, şehit ailelerinin devletin mukaddes emanetleri olduğunu ifade etti.
Akbulut, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur ve refahı için canlarını veren şehitlerimizin hakkı ödenemez. Şehitlerimizden geriye kalan aileler, şehitlerimizin birer emanetidir. Bu emanete sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Bizler her zaman şehit ailelerinin yanındayız ve bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
Kaymakam Akbulut, daha sonra şehitlerin mezarlarını ziyaret ederek dua etti.
Kaymakam Akbulut'a, Yunak İlçe Jandarma Komutan Vekili Mustafa Bayramoğlu, Yunak İlçe Emniyet Amiri Ufuk Başlık ve Yunak İlçe Müftüsü Yusuf Bektaş da eşlik etti.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:13 Kaynak: AA
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