Yunak Kaymakamı Erdem Akbulut yeni atanan öğretmenlerle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunak Kaymakamı Erdem Akbulut yeni atanan öğretmenlerle buluştu - Son Dakika

Yunak Kaymakamı Erdem Akbulut yeni atanan öğretmenlerle buluştu

7 saat önce

Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, ilçeye yeni atanan aday öğretmenlerle bir araya geldi.

Yunak Kaymakamı Erdem Akbulut yeni atanan öğretmenlerle buluştu, System.String[]

Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, ilçeye yeni atanan aday öğretmenlerle bir araya geldi.

Yunak Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'ndaki toplantıda, 2019-2020 eğitim öğretim yılında akademik, sosyal ve kültürel çalışmaların planlanması ve proje üretilmesi konuları görüşüldü.

Burada genç öğretmenlere hitap eden Kaymakam Akbulut, "Sizler öğretmen olarak bundan sonra ilçenin eğitim alanındaki başarılarına yenilerinin eklenmesi mücadelesini vereceksiniz. Her kazanılan başarıda, bundan sonra sizlerin de emeği olacak." dedi.

Öğretmenlik mesleğinin çok kıymetli olduğun dikkati çeken Kaymakam Akbulut, "İlçemiz eğitiminin sizlerle birlikte yeni bir dinamizm ve atılım gerçekleştireceğine olan inancım tam. Bunun için en büyük iş, öğretmenlerin örnek olacak çalışmalar yapması ve davranışları sergilemesidir. Öğrencilerimiz sadece okuldaki halleriyle değil, sosyal ve ekonomik halleriyle de gündemimizde olmalı. Bu duygu ve düşüncelerle meslek hayatınızda başarılar diliyor, mesleğinizin başında duyduğunuz heyecanınızın, meslek hayatınız boyunca devam etmesini temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

Programın sonunda Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan tarafından 47 aday öğretmene " Türkiye'de Demokrasi Serüveni ve 15 Temmuz Süreci" konulu seminer verildi.

Yunak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:30 Kaynak: AA
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