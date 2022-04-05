Yunak Kaymakamı Karahan zeka oyunları bahçesinin açılışını gerçekleştirdi - Son Dakika
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Yunak Kaymakamı Karahan zeka oyunları bahçesinin açılışını gerçekleştirdi

05.04.2022 12:42
Yunak Kaymakamı Karahan zeka oyunları bahçesinin açılışını gerçekleştirdi

Yunak Kaymakamı Murat Karahan, Hacı Tekin İlkokulu'nda yapılan Zeka Oyunları Bahçesi'nin açılışını yaptı.

Yunak Kaymakamı Murat Karahan, Hacı Tekin İlkokulu'nda yapılan Zeka Oyunları Bahçesi'nin açılışını yaptı.

Hacı Tekin İlkokulu ile Atatürk İlkokulu iş birliğinde E-Twinning projesi kapsamında "Zeka Oyunları Bahçesi" oluşturuldu.

Bölgede bir ilk olma özelliğine sahip olan zeka oyunları bahçesinde öğrencilerin seviyelerine uygun eğitim materyalleri bulunuyor. Her iki okulunda öğretmenlerinin destek verdiği proje ile zeka oyunları bahçesi farklı materyallerle zenginleştirildi. Açılışı yapılan bahçede öğrencilerin oynayabilecekleri satranç, dama, denge oyunu ve Hanoi Kule'si gibi bir çok beceri kazandıran ve kişisel gelişimine katkı sağlayacak materyaller yer alıyor.

Projeyle öğrencilerin planlama, dikkat, odaklanma, doğru karar verebilme, kendilerine özgü yaklaşımlar geliştirme, tasarım yapma, şekil oluşturma, taktik geliştirme ve öngörü gibi fiziksel ve zihinsel becerileri geliştirmelerine ve sosyalleşmesine fırsat sağlaması amaçlanıyor.

Programda proje ortağı iki okul arasında düzenlenen turnuvada dereceye giren öğrencilere ve öğretmenlere protokol üyeleri tarafından madalya ve katılım belgesi verildi.

Daha sonra protokol üyeleri bahçeyi gezerek öğrencilerle sohbet etti.

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Murat Karahan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunak Kaymakamı Karahan zeka oyunları bahçesinin açılışını gerçekleştirdi - Son Dakika


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