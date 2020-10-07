Yunak Kaymakamı Kurt, sanayi esnafını ziyaret etti - Son Dakika

Yunak Kaymakamı Fatih Kurt, sanayi sitesindeki esnafı ziyaret etti.

Yunak İlçe Jandarma Komutanı Adem Güneş ile birlikte esnafı ziyaret eden Kaymakam Kurt, yapılan çalışmalar ve sorunları hakkında bilgi aldı.

Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Kurt, ilçenin gelişmesinde ve orta ölçekli ekonomiye katkısında zanaatkarların çok önemli rol oynadığını belirtti.

Küçük yerlerde esnaflık yapmanın zor olduğunu ifade eden Kurt, buna rağmen büyük beceri isteyen zanaatların devam ettirilmesinin önemli olduğuna dikkat çekti.

Esnafların ilçe için büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Kurt, esnafın her türlü sorunlarında onlara destek vermeye hazır olduğunu kaydetti.

Kaymakam Kurt'un ziyaretlerinden dolayı sanayi esnafı da memnuniyetlerini belirterek, teşekkür ettiler.

Kaymakam Fatih Kurt, "Bileğinin hakkı, alın teri ve el emeği ile geçimini temin eden sanayi esnafımızı ziyaret ettik. Esnaflarımız ile sadece sanayi konusunda değil, ilçemizi ilgilendiren diğer konularda da görüş alışverişinde bulunduk. Esnafımızı mutlu görmek bizleri de mutlu etti." dedi.