Yunak Kaymakamı Murat Karahan, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
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Yunak Kaymakamı Murat Karahan, muhtarlarla bir araya geldi

15.03.2022 15:52
Yunak Kaymakamı Murat Karahan, muhtarlarla bir araya geldi

Yunak Kaymakamı Murat Karahan ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi.

Yunak Kaymakamı Murat Karahan ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi.

Kaymakam Karahan, 14 Şubat'ta göreve başlamasının ardından ilçede görev yapan muhtarlarla Yunak Belediyesi Kültür Evinde bir araya geldi.

Karahan muhtarlarla tanıştıktan sonra, muhtarların mahalleleriyle ilgili istek ve sıkıntılarını dinledi.

Muhtarların önemli bir görev üstlendiklerini ifade eden Karahan, onların istek ve sıkıntılarını çözüme kavuşturmak için bu toplantıyı düzenlendiklerini söyledi.

Toplantının ardından programa katılanlara yemek ikramında bulunuldu.

Programa Kaymakam Karahan'ın yanı sıra Yunak Belediye Başkanı Ali Konak ve kurum amirleri katıldı.

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Sevgililer Günü, Murat Karahan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunak Kaymakamı Murat Karahan, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika


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