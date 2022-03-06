Yunak Kaymakamı Murat Karahan, öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika
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Yunak Kaymakamı Murat Karahan, öğrencilerle bir araya geldi

06.03.2022 12:50
Yunak Kaymakamı Murat Karahan, öğrencilerle bir araya geldi

Yunak Kaymakamı Murat Karahan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan ve şube müdürleri Yunak Anadolu İmam Hatip Lisesi erkek öğrenci pansiyonunu ziyaret etti.

Yunak Kaymakamı Murat Karahan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan ve şube müdürleri Yunak Anadolu İmam Hatip Lisesi erkek öğrenci pansiyonunu ziyaret etti.

Öğrencilerle yemek yiyen Kaymakam Karahan ve beraberindekiler, öğrencilerin kullandığı etüt salonları, yatakhane ve yemekhane bölümlerini gezerek pansiyon hakkında bilgi aldı.

Öğretmenlerle de bir süre sohbet eden Karahan, pansiyonun genel durumundan memnun kaldığını dile getirdi.

Devletin öğrencilere her türlü imkanı sağladığını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan ise pansiyon ziyareti ve öğrencilere moral motivasyon desteğinden dolayı Karahan'a teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunak Kaymakamı Murat Karahan, öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika


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