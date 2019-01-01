Son Dakika Haberleri: Yunak Kaymakamının Yılbaşı Gecesi Mesaisi

Yunak Kaymakamının Yılbaşı Gecesi Mesaisi

1 saat önce

Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, yılbaşı gecesi ilçenin farklı noktalarında oluşturulan polis ve jandarma kontrol noktalarını ziyaret ederek yolculara tatlı ikram etti.

Yunak Kaymakamının Yılbaşı Gecesi Mesaisi, System.String[]
Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, yılbaşı gecesi ilçenin farklı noktalarında oluşturulan polis ve jandarma kontrol noktalarını ziyaret ederek yolculara tatlı ikram etti.

Yunak ilçesinin giriş çıkışında polis ve jandarma ekipleri tarafından oluşturulan uygulama noktalarına sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Kaymakam Akbulut, ekiplerin durdurduğu araçlardaki yolculara tatlı ikram edip, yeni yıllarını kutladı.

Yolcularla bir süre sohbet eden Kaymakam Akbulut, daha sonra görev yapan polis ve askerlerle kendi eliyle tatlı ikram etti.

Yol kontrol noktalarında durdurulan araç sürücüleri ve yolcular Kaymakam Akbulut'u karşılarında görünce kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.

"Bu uygulama yeni mi" diye soran sürücülere Kaymakam Akbulut, "Trafik ekiplerimiz her zaman ceza kesmez. Vatandaşımızın yeni yılını kutlamak ve kendileriyle sohbet etmek için buradayız." diye karşılık verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:38 Kaynak: AA

Jandarma, Polis, Yunak, Güncel
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