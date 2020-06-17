Yunak Kaymakamlığı'ndan berber ve kuaförlere siperlik maske desteği - Son Dakika

Konya'nın Yunak ilçesinde Kaymakamlık tarafından Yunak'ta faaliyet gösteren berber ve kuaförlere siperlik maske dağıtımı yapıldı.

Yunak Kaymakamlığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapalı olan ve 11 Mayıs'ta açılan berber, kuaför ve güzellik salonlarına desteğini sürdürüyor.

Normalleşme adımları kapsamında faaliyetlerine başlayan berber, kuaför ve güzellik salonlarına Kaymakamlık ekipleri tarafından Yunak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idareci ve öğretmenleri tarafından 3D yazıcılarla üretilen siperlik maske desteği sağlandı.

Esnaf önce işyerlerine kolonya, dezenfektan ve normal maske desteği veren akabinde de kendilerine siperlik maske dağıtan Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut'a teşekkür etti.

Her zaman esnafın yanında olduklarını belirten Kaymakam Akbulut, şunları kaydetti:

"Koronavirüs sürecinin en başından itibaren kaymakamlığımızın tüm imkanları ile sıkıntıda olan esnafımızın ve vatandaşımızın yanında olmaya gayret gösterdik. Toplum sağlığını korumak için alınan tedbirleri üst düzey şekilde uygulamak adına yoğun çalışma gerçekleştirdik. Bu zorlu süreci esnafımızla ve vatandaşımızla birlikte aşacağız demiştik. Şimdi ise normalleşme adımları atmaya başlayacak noktaya gelmiş bulunmaktayız. Yaklaşık 50 gün kapalı olan ve normalleşme süreci çerçevesinde hizmet vermeye başlayan berber, kuaför ve güzellik merkezi esnafımızın ve vatandaşımızın sağlığını korumak adına maske ve dezenfektan desteği sağladık. Tüm dünyanın sıkıntıda olduğu bu süreçte ülkemizin cefakar esnafına da ağır yükler düşüyor. Salgın henüz bitmedi biz de hem kendimizi hem de müşterilerimizin sağlığını korumak adına hizmet verirken dikkat edip hassas davranmalıyız. Bu kapsamda siperlik maskelerin esnafımızda olması önemlidir."