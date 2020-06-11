Yunak Kaymakamlığının

Konya'nın Yunak ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında gıda satışı yapan işletmeler denetlendi.

Yunak Kaymakamlığı tarafından alınan kararlar çerçevesinde ilçede denetim çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı gıda denetim ekipleri, ilçede gıda üzerine faaliyet gösteren tüm iş yerlerini tek tek dolaşarak, özellikle hijyen konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Ekipler iş yerlerinde özellikle hijyenik ortama uyulup uyulmadığına dikkat ederek, buralarda maske ve eldiven kullanılması yönünde bilgiler aktardı.

Denetimler sırasında gıda işletmelerinde Kovid-19'dan korunmak için bilgilerin yer aldığı broşürler dağıtıldı.

İncelemelerde iş yeri sahiplerinin ve görevli personelin kurallara uydukları ve maske taktıkları görüldü.

Yunak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda denetçisi Seçil Yılmaz Satılmış, vatandaşların gıda ile ilgili karşılaştıkları herhangi bir olumsuzluğu Tarım ve Orman Bakanlığının Alo 174 Gıda hattına bildirmesi gerektiğini dile getirdi.

Denetimlerle ile ilgili açıklamada bulunan Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut ise "Hem sosyal mesafenin korunması hem de vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde alışveriş yaparken, sağlığının kontrol altında tutulması açısından alınan tüm tedbirleri uyguluyoruz. Öncelikle alınan her türlü tedbir, toplum sağlığı içindir. Bu noktada önlemlere hassasiyet gösteren bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.