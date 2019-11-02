Son Dakika Haberleri: Yunak Kaymakamlığının üniversite öğrencileri için sinema etkinliği
Son Dakika Güncel Yunak Kaymakamlığının üniversite öğrencileri için sinema etkinliği

Yunak Kaymakamlığının üniversite öğrencileri için sinema etkinliği

7 saat önce

Yunak Kaymakamlığı bünyesinde kurulan proje ofisinin organize ettiği "sinema günleri"etkinliğinde Yunak Meslek Yüksek Okulu öğrencileri sinemayla buluştu.

Yunak Kaymakamlığının üniversite öğrencileri için sinema etkinliği, System.String[]

Yunak Kaymakamlığı bünyesinde kurulan proje ofisinin organize ettiği "sinema günleri"etkinliğinde Yunak Meslek Yüksek Okulu öğrencileri sinemayla buluştu.

Yunak Meslek Yüksek Okulunda eğitim gören 100 öğrencinin, sınav stresinden uzaklaşmalarını sağlamak amacıyla Orhan Erdem İmam Hatip Ortaokulu sinema salonunda öğrenciler sinema seyrettirildi.

Yunak Kaymakamlığı tarafından yapılan organizasyon ile servislerle alınarak sinema salonuna getirilen 100 öğrenci, Moondance Uluslararası Film Festivali'nde en iyi film ödülünü alan "Kelebeğin Rüyası" isimli filmini izleme fırsatı buldu.

Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut, yaptığı açıklamada, düzenli olarak gerçekleştirilen etkinlik sayesinde öğrenciler öğretmenleriyle birlikte bir araya gelerek film izleyip, güzel zaman geçirdiklerini söyledi.

Sinemanın her yaş kesimine hitap ettiğini ve farklı kültürleri birbirine yakınlaştırdığını belirten Akbulut, üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin birbirlerini tanımasına da yardımcı olduğunu ifade etti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 09:44 Kaynak: AA
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