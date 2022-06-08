Yunak Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine okulda yemek ücretsiz olacak - Son Dakika
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Yunak Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine okulda yemek ücretsiz olacak

08.06.2022 14:27
Yunak Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine okulda yemek ücretsiz olacak

Konya Selçuk Üniversitesi Yunak Meslek Yüksek Okulu'nda 2022 – 2023 eğitim öğretim yılında okulu tercih eden öğrencilere ücretsiz yemek verilecek.

Konya Selçuk Üniversitesi Yunak Meslek Yüksek Okulu'nda 2022 – 2023 eğitim öğretim yılında okulu tercih eden öğrencilere ücretsiz yemek verilecek.

Yunak Meslek Yüksek Okulu'nda düzenlenen programda, Yunak Kaymakamlığı, Yunak Belediyesi, Yunak Meslek Yüksek Okulu ve hayırseverler arasında imzalanan protokolle Yunak MYO'ya devam eden ve yeni eğitim yılında kayıt yaptıracak öğrencilerin yemekleri Yunak MYO Yaşatma Derneği aracılığıyla ücretsiz olarak karşılanacak.

Yapılacak çalışmayla Türkiye genelindeki öğrencilerin eğitim için Yunak MYO'nu tercih etmeleri hedefleniyor.

Ayrıca çalışma kapsamında öğrencilerin yurt, konaklama, ulaşım ve diğer ihtiyaçlarının büyük bir bölümü de yine Yunak Belediyesi tarafından karşılanarak destek sağlanacak.

Öğrencilerin sadece derslerine odaklanması gerektiğini aktaran Yunak Belediye Başkanı Ali Konak, "Öğrencilerimizin normal koşullarda yemek ihtiyaçlarını yüzde 60 oranında belediye ve hayırseverler olarak biz karşılıyorduk. Ancak bugün imzalanan protokol ile artık tüm öğrencilerimiz yemeklerini ücretsiz yiyebilecek. Yardım ve destekte bulunan tüm hayırseverlerimizden Allah razı olsun." diye konuştu.

Programa Yunak Kaymakamı Murat Karahan, Yunak Belediye Başkanı Ali Konak, Yunak MYO Müdürü Kadir Öztaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan, Yunak MYO Yaşatma Derneği Başkanı Fatih Yıldırımer, daire ve kurum amirleri ile hayırseverler katıldı.

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Kaynak: AA

Konya Selçuk Üniversitesi, Yunak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunak Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine okulda yemek ücretsiz olacak - Son Dakika

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