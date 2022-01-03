Yunak Şoförler Odası Başkanı Yılmaz güven tazeledi - Son Dakika

Yunak Şoförler ve Nakliyeciler Esnaf Odası Başkanlığı'na Halil Yılmaz yeniden seçildi.

Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda yapılan genel kurulda mevcut başkan Halil Yılmaz ve listesi 140 oy, diğer aday Adnan Kılınç ise 132 oy aldı. 3 oyda geçersiz sayıldı.

Seçimin ardaından yeniden başkan seçilen Yılmaz, salonda yaptığı konuşmada tüm üyelere teşekkür ederek, "Meslektaşlarımızın hak ve menfaatleri doğrultusunda çalışmalar yapacağız. Seçimden önce ne söylediysek arkasındayız. Verdiğimiz sözlerin hepsini yerine getireceğiz." dedi.