Yunak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları - Son Dakika

Tören, Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk büstüne çelenklerin koyulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Çelenk törenine Yunak Kaymakamı Fatih Kurt , Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan , kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Kutlamalar 29 Ekim Perşembe günü belediye meydanında devam edecek. - KONYA

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