Yunak'ta 29 Mayıs İstanbul'un Fethi programı düzenlendi - Son Dakika
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Yunak'ta 29 Mayıs İstanbul'un Fethi programı düzenlendi

27.05.2022 14:50
Yunak'ta 29 Mayıs İstanbul'un Fethi programı düzenlendi

Yunak'ta, Yunak Orhan Erdem İmam Hatip Ortaokulu tarafından İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Yunak'ta, Yunak Orhan Erdem İmam Hatip Ortaokulu tarafından İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Okulun konferans salonunda Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, Fatih Sultan Mehmet'in hayatı, İstanbul'un Fethinin anlatıldığı sinevizyon gösterisi ve müzik dinletisiyle devam etti.

Program, öğrenciler tarafından hazırlanan mehter gösterisi ve şiirlerin okunmasıyla sona erdi.

Programa Yunak Kaymakamı Murat Karahan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan, daire müdürleriyle diğer davetliler katıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Orhan Erdem, İmam Hatip, İstanbul, Yunak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunak'ta 29 Mayıs İstanbul'un Fethi programı düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunak'ta 29 Mayıs İstanbul'un Fethi programı düzenlendi - Son Dakika
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