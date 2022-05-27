Yunak'ta 29 Mayıs İstanbul'un Fethi programı düzenlendi

Yunak'ta, Yunak Orhan Erdem İmam Hatip Ortaokulu tarafından İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Okulun konferans salonunda Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, Fatih Sultan Mehmet'in hayatı, İstanbul'un Fethinin anlatıldığı sinevizyon gösterisi ve müzik dinletisiyle devam etti.

Program, öğrenciler tarafından hazırlanan mehter gösterisi ve şiirlerin okunmasıyla sona erdi.

Programa Yunak Kaymakamı Murat Karahan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan, daire müdürleriyle diğer davetliler katıldı.