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Yunak'ta Ahilik Haftası etkinlikleri

2 saat önce

Yunak ilçesinde Anadolu Gençlik Derneği Yunak Temsilciliği tarafından Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında "Bugün siftah bizden bereket Allah'tan" sloganıyla esnafa siftah parası ve mektup dağıtıldı.

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Yunak ilçesinde Anadolu Gençlik Derneği Yunak Temsilciliği tarafından Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında "Bugün siftah bizden bereket Allah'tan" sloganıyla esnafa siftah parası ve mektup dağıtıldı.

Ahiliği yeniden yaymak ve yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak için 17-23 Eylül tarihleri arasında kutlanan Ahilik Haftası Yunak'ta farklı bir etkinlikle kutlandı.

Anadolu Gençlik Derneği Yunak Temsilciliği üyeleri, sabahın erken saatlerinde esnafın kapısının altından, içerisinde ahilik nasihatları, bereket duası ve sembolik olarak 1 lira para bulunan zarflar bıraktılar.

Sabah saatlerinde işyerlerini açarken zarf içinde mektup ve 1 lira para bulan esnaf şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kendileri için hoş bir sürpriz olduğunu ifade eden esnaf, unutulan Ahilik şuurunu hatırlatan bu uygulamayı memnuniyetle karşıladılar.

Ayrıca duygularını sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da dile getiren esnaflar, bu paylaşımlarda Anadolu Gençlik Derneği Yunak Temsilciğine teşekkür etti.

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Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:40 Kaynak: AA
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