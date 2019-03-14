Son Dakika Haberleri: Yunak'ta "Askıda Kitap" Projesi

Yunak'ta "Askıda Kitap" Projesi

1 saat önce

Konya'nın Yunak ilçesinde Yunak Kaymakamlığı tarafından öğrencilere "Askıda Kitap" projesi kapsamında kitap dağıtıldı.

Yunak'ta
Konya'nın Yunak ilçesinde Yunak Kaymakamlığı tarafından öğrencilere "Askıda Kitap" projesi kapsamında kitap dağıtıldı.

"Kitap oku geleceğini doku" sloganı ile öğrencileri kitaplarla buluşturan Yunak Kaymakamlığı, "Askıda Kitap" sosyal sorumluluk projesi ile Osmanlı'daki "Askıda Ekmek" uygulamasına benzer bir projeyi hayata geçirerek, öğrencileri ücretsiz kitaplarla buluşturuyor.

"Yunak Okuyor" kampanyası çerçevesinde yürütülen projeye, ilçedeki kırtasiyeciler de destek verdi.

Dükkanlarında askıda kitap rafı kuran kırtasiyeciler, vatandaşların ve özelliklede öğrencilerin kitap okuması için buradaki kitapları öğrencilere ücretsiz olarak ulaştırıyor.

Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin sosyal sorumluluk içerdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Nasıl ki ekmek almaya parası olmayan insanlar kimseye ses etmeden askıdaki ekmekleri alıp gidiyorlarsa, burada da öğrenciler kitaplarını alıp hiçbir ücret ödemeden gidecekler. Amacımız, insanlar buraya geldiklerinde hiçbir soru sormadan kitabını alsın ve gitsin istiyoruz. Kitapları alanlar, isterlerse geri getirebiliyorlar ya da gelip değiştirebiliyorlar. Ayrıca hayırseverler de isterlerse buraya kitap gönderebiliyorlar. Müşteriler geliyor, buradan kendine 3 tane kitap alıyor. Sonra bir kitap daha alıp askıda kitap reyonuna koyuyor. Öğrenciler de bu kitabı alıp ücretsiz bir şekilde okuyabiliyor."

Projesinin açılış törenine, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan, İlçe Jandarma Komutanı Adem Güneş, İlçe Emniyet Amiri Ufuk Başlık, daire ve kurum amirleri, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:15 Kaynak: AA

Konya, Yunak, Güncel
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