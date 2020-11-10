Yunak'ta Atatürk ebediyete intikalinin 82'ici yıldönümünde anıldı - Son Dakika

Konya'nın Yunak ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yılında düzenlenen programla anıldı.

Atatürk'ün vefatının 82. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen program, Yunak Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Saat 09: 05'te sirenlerin çalması ile iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve bayraklar yarıya indirildi. Anıttaki program Yunak İMKB Yatılı Bölge Okulu toplantı salonunda devam etti. Anma programına, Yunak Kaymakamı Fatih Kurt, Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Piyade Yüzbaşı Adem Güneş, İlçe emniyet amiri Ufuk Başlık, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - KONYA