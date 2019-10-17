Yunak'ta Barış Pınarı Herakatı'na destek

Yürüyüşe Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan , kurum amirleri, öğrenciler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı. - KONYA

Yunak Kaymakamlığının düzenlediği etkinlik, Yunak Hükumet Konağı önünde vatandaşların toplanmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Fetih Suresi 'nin okunmasının ardından dev Türk Bayrağı açan vatandaşlar sloganlar eşliğinde Mehmetçiğe destek yürüyüşüne başladı. Yunak Hükumet Konağı önünde başlayan yürüyüş, Yunak Belediyesi önünde son buldu. Yürüyüşe katılan vatandaşlar teröre lanet okudu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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