Yunak'ta camilerde cuma namazı öncesi koronavirüs tedbiri - Son Dakika

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Yunak'ta camilerde cuma namazı öncesi koronavirüs tedbiri
7 saat önce
Konya'nın Yunak ilçesinde cuma namazı öncesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle camiler kapatılarak polisler tarafından güvenlik önlemi alındı.
Konya'nın Yunak ilçesinde cuma namazı öncesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle camiler kapatılarak polisler tarafından güvenlik önlemi alındı.
Kovid-19 önlem almak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ülke genelindeki camilerin toplu olarak ibadete kapatılmasının ardından ilçede camilerde emniyet mensuplarınca önlem alındı.
Namaz için camiye gelen vatandaşlar, ekiplerce uyarılarak cami çevresinden uzaklaştırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 02:38 Kaynak: AA
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