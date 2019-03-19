Yunak'ta "Çanakkale'den 15 Temmuz'a Milli İrade" Konferansı

Konya'nın Yunak ilçesinde, Selçuk Üniversitesi (SÜ) Yunak Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından "Çanakkale'den 15 Temmuz'a Milli İrade" konulu konferans düzenlendi.

Konya'nın Yunak ilçesinde, Selçuk Üniversitesi (SÜ) Yunak Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından "Çanakkale'den 15 Temmuz'a Milli İrade" konulu konferans düzenlendi.



Yunak Anadolu İmam Hatip Lisesine ait konferans salonunda düzenlenen konferansta konuşan SÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, Çanakkale'de verilen mücadelenin tarihte kalmaktan ibaret olmadığını söyledi.



"Düşman, aynı düşman bu millet de aynı millettir.Çanakkale'deki büyük zaferle 15 Temmuz arasında hiçbir fark yok" diyen Karabulut sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bundan bir asır evvel gücü elinde bulunduranlar, en üstün ordulara, en önemli hava ve deniz filolarına sahip olanlar, savaşma becerisi yüksek ve eğitimli zannettikleri büyük ordulara sahip olanlar, birkaç gün içinde fethedip payitahtı, İstanbul'u düşüreceklerini sananlar, burada ecdadımızın muazzam bir direnişiyle karşı karşıya kaldı.



İslam'ın izzetini koruma savaşı



O direniş, mücadele, sadece bir toprağı savunma mücadelesi değildi. Bütün bu geniş coğrafyada verilen mücadele, emperyalizme karşı verilen mücadeledir. Bütün bu geniş coğrafyada verilen mücadele, İslam'ın izzetini ve şerefini koruma, 'Çanakkale'deki Mehmetçik düşmesin' mücadelesidir. Bu büyük ve üstün mücadele, Anadolu topraklarının, insanlığın son adası olan bu esenlik yurdunun namussuzlar, şerefsizler, emperyalistler tarafından çiğnenmemesi mücadelesidir. Dün emperyalist olarak bu milletin karşısına çıkanlar, bugün de neo emperyalist oyunlarıyla bu milletin karşısına çıkıyor. Çanakkale'deki büyük zaferle 15 Temmuz zaferi arasında hiçbir fark yoktur ve büyük bir bağlantı vardır."



Programın sonunda ayrıca Yunak MYO 2018-2019 öğretim yılı güz döneminde yüksek onur ve onur derecesi alan öğrencilere protokol tarafından belge ve hediyeleri takdim edildi.



Konferansa Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan, SÜ Meslek Yüksek Okulları Koordinatörü Alp Önder Yıldız, Yunak MYO Müdürü Kadir Öztaş, Yunak MYO Yaşatma Derneği Başkanı Fatih Yıldırımer, siyasi parti temsilcileri, daire ve kurum amirleri, öğrenciler ve davetliler katıldı

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