Yunak'ta, e-Twinning projelerinin açılışı yapıldı - Son Dakika

Yunak'ta e-Twinning projesi kapsamında "Kök Değerler", "Yeni Nesil Eğitim Atölyeleri" ve "Drama ile Öğreniyorum" projeleri hayata geçirildi.

Yunak İnönü Ortaokulu'nda da uygulanan proje sergisinin açılışını Yunak Kaymakamı Murat Karahan yaptı.

Kaymakam Karahan, "Yunak'taki geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitim ve öğretim kalitesini en üst düzeye çıkaracak çalışmalarımız tüm eğitim kurumlarımızda hızla devam etmektedir. Öğretmenlerimizi en kalbi duygularımla kutluyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum." diye konuştu.