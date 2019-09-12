Son Dakika Haberleri: Yunak'ta engelli öğrenciler için trafik uygulaması
Son Dakika Güncel Haber

Yunak'ta engelli öğrenciler için trafik uygulaması

1 saat önce

Yunak ilçesinde özel eğitim gören engelli öğrenciler polis ekipleriyle trafik uygulamasına katıldı.

Yunak'ta engelli öğrenciler için trafik uygulaması, System.String[]

Yunak ilçesinde özel eğitim gören engelli öğrenciler polis ekipleriyle trafik uygulamasına katıldı.

Yunak Kaymakamlığı ve Yunak İlçe Emniyet Amirliğinin işbirliği ile hayata geçirilen "Trafik'te Engelsiz Yaşam Uygulaması" projesi kapsamında Ekol Umut Evim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri polis kıyafeti giyerek trafik uygulaması yaptı.

Yunak Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen trafik uygulamasında öğrenciler, durdurulan otomobillerin sürücülerine başta emniyet kemeri kullanma, aşırı sürat uyarısının yanı sıra trafik kurallarına uymanın önemini anlattı.

Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin amacının dezavantajlı öğrencileri başarısızlık ve yetersizlik duygusundan uzaklaştırarak, öz güven kazandırmak ve sosyal iletişim becerilerini geliştirmek olduğunu söyledi.

Etkinliğe Kaymakam Akbulut'un yanı sıra Yunak Cumhuriyet Savcıları Ömer Polat, Muhammed Mustafa Vural ve Yunak İlçe Emniyet Amiri Ufuk Başlık katıldı.

Polis, Yunak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cani anne, sakat olabileceğini öğrendiği bebeğini hastanenin 16. katından aşağıya attı
Kar maskeli 2 kişi ellerini ve ağzını bantlayıp, evdeki altın ve parayı gasbetti Dışişleri Bakanlığı'nda 24 büyükelçinin ataması yapıldı Savcılık, Osman Öcalan'ın TRT Kurdi'ye çıkartılmasıyla ilgili kararını verdi: Haber verme özgürlüğü kapsamında

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 17:25:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yunak'ta engelli öğrenciler için trafik uygulaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]