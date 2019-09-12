Yunak'ta engelli öğrenciler için trafik uygulaması

Yunak ilçesinde özel eğitim gören engelli öğrenciler polis ekipleriyle trafik uygulamasına katıldı.

Yunak Kaymakamlığı ve Yunak İlçe Emniyet Amirliğinin işbirliği ile hayata geçirilen "Trafik'te Engelsiz Yaşam Uygulaması" projesi kapsamında Ekol Umut Evim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri polis kıyafeti giyerek trafik uygulaması yaptı.

Yunak Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen trafik uygulamasında öğrenciler, durdurulan otomobillerin sürücülerine başta emniyet kemeri kullanma, aşırı sürat uyarısının yanı sıra trafik kurallarına uymanın önemini anlattı.

Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin amacının dezavantajlı öğrencileri başarısızlık ve yetersizlik duygusundan uzaklaştırarak, öz güven kazandırmak ve sosyal iletişim becerilerini geliştirmek olduğunu söyledi.

Etkinliğe Kaymakam Akbulut'un yanı sıra Yunak Cumhuriyet Savcıları Ömer Polat, Muhammed Mustafa Vural ve Yunak İlçe Emniyet Amiri Ufuk Başlık katıldı.