Yunak'ta fırın sahibinden ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek - Son Dakika

Konya'nın Yunak ilçesinde bir fırın işletmecisi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtıyor.

Yunak'ta bir ekmek fırını işletmesi Kovid-19 salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan ve işe gitmeyen vatandaşlar için bir kampanya başlattı. Fırın, iki haftadır devam eden kampanya kapsamında, sokağa çıkma yasağı günlerinde de ihtiyacı olan vatandaşlara araçla mahalle aralarında gezerek ekmek dağıtımı yapıyor.

İhtiyaç sahipleri bu araçlardan ekmeklerini alıyor. Ayrıca Vefa Sosyal Destek Grupları, ekmek ihtiyacı olan vatandaşların evlerine de dağıtım yapmaya devam ediyor.

Fırın sahibi Hasan Ezer, amacının insanlara yardım etmek olduğunu belirterek, "Ülkenin bu zor durumunda ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak istiyoruz. İnsanların çekinmesine gerek yok, gelmeleri yeter. İnsanlar karnını doyursun. Parası olmayan kişiler istedikleri zaman simit poğaça da alabiliyorlar. Biz bu konuda sınır koymuyoruz. Koronavirüs tehlikesi geçene kadar, bu zor süreçten çıkana kadar bu kampanyayı devam ettirmeyi düşünüyoruz. İhtiyacı olan insana her zaman kapımız açık.." diye komuştu.