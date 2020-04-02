Yunak'ta gönüllü öğretmen ve kursiyerler maske üretiyor - Son Dakika

Konya'nın Yunak ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, maske üretimine başlandı.

Yunak Kaymakamlığı, Belediye ve Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) Yunak Kurs Merkezi işbirliği ile sağlık çalışanlarının, kurumların ve halkın maske ihtiyacının karşılanması için KOMEK mefruşat üretim atölyesinde üç katlı cerrahi maske üretimine başlandı.

Üst düzey koruma sağlayan çok kullanımlık, antibakteriyel kumaştan üretilen cerrahi maskeler, buharla dezenfekte edilerek tek tek ambalajlanıyor.

Yunak KOMEK Kurs Merkezi öğretmen ve kursiyerlerinin gönüllü yer aldığı üretim faaliyetlerinde ilk etapta 30 bin adet üretilecek maskeden, daha sonra ihtiyaç duyulması halinde tek kullanımlık önlük ve tulumdan yüz koruyucu sipere kadar çeşitli ürünlerin seri üretimine geçilmesi de hedefleniyor.

Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, Türkiye genelinde maske üretimine başlandığını belirterek, üretimin Yunak'ta da başladığını söyledi.

Akbulut, "İki gündür çalışmalara başladık ve günde yaklaşık 800 ila 1000 arası maske üretiyoruz. 6 kişilik kursiyer grubu ile çalışıyoruz. Kapasiteyi arttırabilirsek üretim daha fazla olacak." dedi.

İlerleyen zamanlarda bu kapasitenin artırılmasına yönelik çalışmaların yoğun bir şekilde devam edeceğini ifade eden Akbulut, aynı zamanda ihtiyaç duyulması halinde cerrahi maske ile birlikte hasta önlüğü ve tek kullanımlık tulum üretiminin de yapılabileceğini belirtti.