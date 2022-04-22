Yunak'ta ilçe protokolü makam koltuklarını çocuklara devretti - Son Dakika
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Yunak'ta ilçe protokolü makam koltuklarını çocuklara devretti

22.04.2022 14:00
Yunak'ta ilçe protokolü makam koltuklarını çocuklara devretti

Yunak'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilçe protokolü koltuklarını çocuklara devretti.

Yunak'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilçe protokolü koltuklarını çocuklara devretti.

İlçede öğrenim gören öğrenciler, kamu kurumlarını ziyaret ederek temsili olarak makamlara oturdu.

Yunak Kaymakamlığı makamına oturan Atatürk İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Muhammet Emir Tunçez, koltuğa geçer geçmez bazı kurum müdürlerine talimat verdi.

Minik Kaymakam Tunçez, ayrıca, Yunak Belediye Başkanı Ali Konak'ı telefonla arayarak 15 Temmuz Parkı'nın oyun alanlarının yenilenmesini istedi.

Konak da makamını temsili olarak Merkez Akşemseddin İlkokulu 4.sınıf öğrencisi Eylül Karakoç'a, Cumhuriyet Savcısı Mualla Nazlı Deveci de makamını Fatih İlkokulu 4.sınıf öğrencisi İlayda Yılmaz'a devretti.

Ziyaretlerde öğrencilere hediyeler verildi.???????

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Düzce Belediye Başkanı Ecrin Sağlam oldu Düzce Belediye Başkanı Ecrin Sağlam oldu

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Kaynak: AA

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